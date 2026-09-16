Минздрав обязал стоматологов применять анестезию

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, обязывающий стоматологов применять анестезию при возникновении у пациента болевых ощущений. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил, что нововведение призвано устранить страх боли, из-за которого россияне часто откладывают визит к врачу.

Ранее решение об использовании анестетика принимал сам врач на свое усмотрение. По словам Леонова, пациенту могли предложить потерпеть боль, особенно при несложном лечении. Теперь применение обезболивающего становится обязательным требованием закона при проведении любых манипуляций, способных вызвать болевые ощущения.

При этом за пациентом сохраняется право отказаться от анестезии. В таком случае ему необходимо подписать письменный отказ, который фиксируется в медицинской документации вместе с подписью врача. Такой порядок обеспечивает прозрачность процедуры и защищает права обеих сторон.

Как отметил глава профильного комитета, россияне зачастую откладывают поход к стоматологу именно из-за боязни боли, иногда запуская заболевание до тяжелых стадий. Нововведение, по его мнению, позволит лечить зубы на ранних этапах и сохранять здоровье полости рта. Леонов резюмировал, что теперь пациенты могут смело обращаться к стоматологу, не опасаясь боли, поскольку даже при малейших ощущениях врач обязан провести обезболивание.

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