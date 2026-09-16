РЖД сообщили об оснащении вагонов дальнего следования шрифтом Брайля

Новые пассажирские вагоны поездов дальнего следования и составы, проходящие капитально-восстановительный ремонт, оснащаются информационными табличками со шрифтом Брайля. В перспективе такая навигация появится во всех вагонах. Об этом сообщили РИА Новости в РЖД.

Тактильные обозначения размещают там, где пассажирам с нарушениями зрения необходимо получать информацию о расположении элементов управления. В частности, речь идет о тревожной кнопке вызова проводника, климатической панели, розетках, выключателях, дверях купе и санузлов для маломобильных пассажиров, а также аварийных выходах.

По данным компании, более 80% вагонов парка Федеральной пассажирской компании уже оборудованы такими табличками. Кроме того, шрифтом Брайля оснащены поезда «Сапсан», «Ласточка», «Финист», «Зарянка», «Скворец», «Орлан» и другие электропоезда.

В РЖД отметили, что оснащение продолжается по мере поступления новых вагонов и проведения плановых ремонтов. В результате доля составов с тактильной навигацией будет постепенно увеличиваться.

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