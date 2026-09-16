Минприроды назвало регион с крупнейшими запасами урана в России

Около 55% запасов урана России приходится на месторождения, расположенные в Эльконском урановорудном районе в Якутии. Об этом РИА Новости сообщили в Минприроды.

Крупнейшим объектом района является месторождение Дружное. Его запасы оцениваются в 95,8 тыс. тонн урана, что соответствует 13,8% общероссийских запасов.

Второе место занимает Эльконское плато, где сосредоточено 62,4 тыс. тонн урана — около 9% запасов страны. Еще 60,8 тыс. тонн, или 8,8% российских запасов, приходится на месторождение Северное.

Таким образом, три крупнейших месторождения Эльконского района суммарно содержат значительную часть разведанных запасов урана России.

Ранее сообщалось, что россияне готовы тратить на участок около ₽74 тысяч в год.