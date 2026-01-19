Идея возврата к системе социального найма жилья, аналогичной практике времён СССР, получила поддержку в Государственной думе. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью «Газете.Ru » назвал эту схему рабочей и заявил, что государству пора прекратить «кормить» банки субсидиями на ипотеку с высокими процентами.

Парламентарий подчеркнул, что неоднократно вносил подобную инициативу. По его мнению, банковские аппетиты растут, а финансовые организации становятся все менее управляемыми даже для регулятора. В этой ситуации Аксененко задается вопросом, зачем продолжать их поддерживать, и предлагает перенаправить средства напрямую на строительство жилых домов для конкретных нужд.

Речь идет о создании жилого фонда для обеспечения квартирами молодых и многодетных семей, военнослужащих, десятилетиями стоящих в очередях, и молодых специалистов дефицитных отраслей, для которых даже первоначальный взнос по ипотеке недоступен. Депутат абсолютно солидарен с мнением, что такой подход станет более стабильным и действенным способом поддержки граждан. Он отметил, что нужно не загонять людей в долговую кабалу, а помогать реально, тем более что поддержка семей и рост демографии определены президентом как первостепенная задача.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в 2026 году увеличится на 6,8%.