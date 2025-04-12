Российским военным пообещали повысить зарплаты

С 1 октября оклады российских военных, а также сотрудников некоторых федеральных органов власти, повысят в 1,045 раза.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовых актов.

Во втором пункте документа говорится, что при повышении окладов их размеры будут округляться до целого рубля в сторону увеличения.

Из-за четвертого пункта следует, что выплаты денежных довольствий будут производиться из средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие, заключившие контракт от Подмосковья, могут получить различные меры соцподдержки. Так, в числе федеральных льгот — единовременная выплата, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения и ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности.