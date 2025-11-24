Рубль поймал волну оптимизма и сделал неожиданный подарок покупателям

На внебиржевом рынке зафиксирован резкий разворот тенденции, в результате которого курс доллар США опустился ниже отметки в ₽78. Это минимальное значение с начала осени. Экономист Василий Колташов в комментарии для 360.ru указал, что текущее укрепление рубля, вопреки устоявшемуся мнению о воле сильной национальной валюты для бюджета, может нести положительные последствия для покупательной способности граждан.

По словам эксперта, причиной скачка стало сочетание факторов, включая сообщения о возможных шагах по деэскалации конфликта и ожиданиях частичного смягчения монетарной политики ключевыми центральными банками. Колташов подчеркнул, что данное укрепление имеет спекулятивную природу и слабо связано с изменением базовых макроэкономических показателей.

Он не исключил, что при ухудшении новостного фона курс может так же быстро откатиться к предыдущим значениям. Вместе с тем эксперт отметил и альтернативный сценарий, при котором рубль продолжит плавное укрепление на фоне устойчивого положительного сальдо торгового баланса.

Что касается прямого влияния на граждан, то здесь, по мнению Колташова, действует простой механизм. Укрепление рубля напрямую снижает стоимость импортных товаров и продукции, чье производство зависит от ввозимых компонентов. Это оказывает сдерживающее влияние на инфляцию. В качестве примера он привел гипотетическую ситуацию, когда разница в курсе в 10 ₽ на паре доллар-рубль может означать экономию в несколько тысяч рублей на покупке крупной бытовой техники для средней семьи.

