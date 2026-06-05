Минэкологии Московской области вступилось за рузскую реку

По обращению местных жителей специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области провели выездную проверку в деревне Марьино Рузского округа. Граждане пожаловались на то, что в реку Угошка сбрасываются сточные воды.

Сотрудники ведомства тщательно обследовали территорию. На одном из земельных участков обнаружили целый комплекс объектов: капитальное строение для содержания животных, теплицы для выращивания растений, две канавы, через которые сточные воды напрямую попадали в реку.

Выяснилось, что источники негативного воздействия на окружающую среду, возникшие в ходе хозяйственной деятельности, не были учтены в государственном реестре. Это является нарушением природоохранного законодательства.

Собственника земельных участков установили — им оказалось физическое лицо. В отношении гражданина ведомство приняло профилактическую меру: ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве акватермального комплекса в Ленинском.