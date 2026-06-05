Стенды, посвященные зацепингу, установили на двух железнодорожных станциях Подмосковья

Информационные стенды, посвященные теме профилактики зацепинга, установили на двух железнодорожных станциях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, тематические стенды появились на станциях «Апрелевка» в Наро-Фоминске и «Железнодорожная» в Балашихе. Их выбор был обусловлен высоким пассажиропотоком.

Пассажиров призвали сообщать о зацеперах сотрудникам полиции, представителям транспортной или локомотивной бригад. Родителей призвали обратить внимание, носят ли дети обувь на прорезиненной подошве, балаклавы или платки, чтобы скрыть лицо, а также прорезиненные перчатки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.