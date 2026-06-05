В регионе завершилась смена «Юные патриоты Подмосковья»

В Учебно‐методическом центре «Авангард» успешно завершилась региональная смена «Юные патриоты Подмосковья». В мероприятии приняли участие 600 школьников — активных участников программы «Орлята России», сообщили в пресс‐службе Министерства образования Московской области.

Программа смены была тщательно продумана и нацелена на воспитание гражданской ответственности, укрепление патриотических ценностей и развитие любви к родному краю. Под чутким руководством опытных наставников и квалифицированных инструкторов ребята погрузились в насыщенный график занятий.

Участники осваивали сразу несколько важных направлений: основы строевой подготовки, азы тактической медицины, ориентирование на местности и командную работу.

Торжественное закрытие смены превратилось в праздник. В рамках церемонии награждения лучшие отряды и наиболее отличившиеся участники получили заслуженные грамоты и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.