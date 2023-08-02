Рузский проезд отремонтировали в Волоколамске по нацпроекту

Ремонт Рузского проезда провели в Волоколамске в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе региона. Покрытие обновили на двух километрах. Для этого понадобилось почти две тысячи тонн смеси.

Участок связывает Ждановское шоссе и Новосолдатскую улицу. По дороге можно проехать к Новорижскому и Волоколамскому шоссе, социальным объектам. С проведением ремонта проезд здесь стал более комфортным для восьми тысяч водителей.

Помимо этого, новое покрытие появилось на подъездной дороге к деревне Поповкино. Сейчас работы продолжаются еще на двух участках региональной дорожной сети.