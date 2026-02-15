С 1 марта вступает в силу запрет на «быстрые» онлайн-кредиты без биометрии

С 1 марта текущего года в России вступают в силу изменения, которые существенно усложняют жизнь мошенникам, специализирующимся на хищении денег через микрофинансовые организации. Как сообщил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия»), отныне оформить крупный заем дистанционно, имея на руках лишь паспортные данные, станет невозможным.

Парламентарий пояснил, что новые правила обязывают микрофинансовые компании (МФК) при оформлении займов онлайн использовать Единую биометрическую систему (ЕБС).

«Проще говоря, в обычной жизни это означает следующее: оформить займ онлайн "за пять минут" по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится», — приводит агентство слова Гусева.

На начальном этапе требование распространяется на МФК — организации, работающие с суммами до миллиона рублей. Для более мелких микрокредитных компаний (МКК), чей порог выдачи ограничен 500 тысячами рублей, переходный период продлен до весны 2027 года.

По мнению законодателя, нововведение станет надежным барьером для злоумышленников. Если раньше аферисту было достаточно украсть персональные данные, чтобы «повесить» долг на гражданина, то теперь потребуется либо личное присутствие в офисе, либо подтверждение через биометрию. Для добросовестных заемщиков это дополнительная гарантия того, что однажды им не придет уведомление о чужом кредите. Учитывая масштабы дистанционного мошенничества, когда люди узнают о своей задолженности постфактум, внедрение биометрической идентификации призвано кардинально сократить количество подобных прецедентов.

