С 30 июня вступает запрет о переводе денег с карты на карту

Клиентам российских банков сообщили об изменениях в операциях по переводу средств с одной банковской карты на вторую. Российскими организациями уже внедряется сервис, с прописанным в системе запретом.

Эксперт Валерий Попов рассказал, что изменения вызваны появлением нового мобильного банкинга в РФ. С 30 июня перевод средств, пополнение счета и другие операции можно будет производить через социальную сеть VK.

Многие известные в России банки переходят на данную систему, уходя из мессенджера Telegram, объясняя это тем, что VK является более защищенной сетью ввиду своей популярности на территории РФ.

Эксперт также предупредил, что для использования новых функций, необходимо будет заполнить анкету и авторизоваться в соц. сети.

Попов прогнозирует, что новая система получит положительный отклик от граждан, и в особенности, от молодой части населения страны.