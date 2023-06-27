С банков будет снято обязательство погашать военную ипотеку погибших

С банков в России снимут обязательства по погашению военной ипотеки погибших при участии в боевых действиях. Выплатой теперь будет заниматься уполномоченный орган «Росвоенипотека». Соответствующий законопроект скоро будет внесен в Думу.

Проект подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, который и сообщил о нововведениях.

«Росвоенипотека» – это подразделение Минобороны, которое занимается сопровождением и контролем программы по обеспечению военной ипотеки. В прошлом году более 330 тысяч военных смогли приобрести жилье благодаря этой программе.

Сейчас обязательства по кредиту погибшего перекладываются на банк, выдавший кредит. Это решение негативно сказалось на процентные ставки по ипотеке, ведь финансовая нагрузка банков привела к росту рисков.

В Думе поддержали инициативу Картаполова, так как повысит эффективность предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям».

С внесенными поправками система приобретает законченную конструкцию, считает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Банки справятся с кредитными каникулами для военных, но бремя полного возмещения кредитных обязательств лучше передать государственному бюджету, дополнил Емелин.

Если этого не сделать, то расходы лягут на всех остальных клиентов банков, заключил эксперт.