С начала 2025 года золотой росрезерв вырос на 27%, показав максимум за 10 лет

Объем международных резервов России в золотом эквиваленте достиг рекордного уровня — 248,7 миллиарда долларов. Об этом стало известно из сообщения «Известий», опубликованного 16 июля.

С начала года объем резерва увеличился на 27%, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие.

По словам Светланы Фруминой, исполняющей обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финансовых технологий в РЭУ им. Г. В. Плеханова, рост запасов золота в международных резервах происходит по двум направлениям: за счет увеличения объема золота и повышения его рыночной стоимости.

По мнению Фруминой, Россия выбирает золото в качестве основного актива в условиях ограничения доступа к валютным резервам и для противодействия инфляции.

По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, Россия нарастила объемы закупок золота для пополнения своих золотовалютных резервов после того, как ее валютные активы были заморожены в ЕС и США.

Он подчеркнул, что золото, которое находится на территории страны, нельзя заморозить или конфисковать. Поэтому Россия решила отказаться от доллара и евро в пользу золота и китайского юаня.