С начала года в России снизились цены на фрукты, мясо и хлеб

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» проанализировали стоимость продуктов различных брендов в торговых сетях российских городов. Результаты исследования изучила « Газета.Ru ». Согласно данным аналитиков, с начала 2026 года по ряду позиций отмечено снижение средней стоимости.

Самое заметное падение цен зафиксировано на яблоки. За отчетный период килограмм фруктов подешевел на 14,5% — до 188,5 рубля. Также снизилась стоимость помидоров: их средняя цена уменьшилась на 4,7% и составила 306,3 рубля за килограмм.

В числе товаров с отрицательной динамикой оказалась и соль — килограммовая упаковка стала дешевле на 3% и теперь стоит в среднем 32,8 рубля. Пшеничный хлеб весом 300 граммов подешевел на 1,9%, его средняя цена составляет 53,5 рубля. Незначительное снижение продемонстрировали сливочное масло (–1,5%, до 208,9 рубля за 180 граммов) и свинина (–1,1%, до 434,2 рубля за килограмм). Кроме того, на 1% уменьшилась стоимость крольчатины — до 886,9 рубля за килограмм.

При подготовке отчета эксперты сопоставили данные первой недели января 2026 года и второй недели февраля. В расчет брались средние цены без учета скидок и специальных акций.

