Конец «золотых» поездок: в России может появиться потолок цен на такси при плохой погоде

В Государственной думе выступили с инициативой ограничить аппетиты агрегаторов такси во время сложных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил установить предельный уровень роста цен на перевозки, а также ввести фиксированные тарифы для социально значимых маршрутов. По мнению депутата, в случае официально зафиксированной непогоды наценка на услуги такси не должна превышать 50—70% от базовой стоимости.

Поводом для инициативы стали сообщения о резком скачке цен в Москве, где на фоне затяжного снегопада стоимость поездок выросла в два-три раза. Политик подчеркнул, что крупные компании способны компенсировать водителям разницу в доходах, сохраняя при этом социальную ответственность перед пассажирами. По словам Бориса Чернышова, в условиях погодных чрезвычайных ситуаций рыночные механизмы ценообразования не должны становиться инструментом чрезмерного обогащения.

Автор предложения отметил, что рост тарифов в полтора-два раза при первых признаках дождя или снега уже стал негативной «народной приметой», которую необходимо искоренить на законодательном уровне.

