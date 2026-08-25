Врач предупредил, когда хруст в суставах может оказаться смертельно опасным

Врач-онколог Владимир Ивашков разъяснил, что хруст в суставах сам по себе не опасен и может быть вызван схлопыванием пузырьков газа в суставной жидкости или трением сухожилий, однако в сочетании с болью, отеками и утренней скованностью он сигнализирует об остеоартрите. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист перечислил возможные причины безобидного хруста: схлопывание газовых пузырьков, трение неровностей хряща или кратковременное зацепление сухожилия за кость. Если при этом нет других жалоб, беспокоиться не о чем. Но если хруст сопровождается болью, которая не проходит даже после разминки, отеками, невозможностью полностью разогнуть колено или скованностью по утрам дольше получаса, это может указывать на развитие остеоартрита.

Ивашков подчеркнул, что такие симптомы требуют обращения к врачу. Тем, у кого хруст не вызывает дискомфорта, но они хотят его избежать, он посоветовал больше двигаться, укреплять мышцы и следить за весом — это снижает нагрузку на суставы.



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