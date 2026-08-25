Комендантский час: родителей нижегородских подростков массово привлекают к ответу

За весну и лето текущего года нижегородские полицейские подвели тревожный промежуточный итог: на территории региона выявлено 390 несовершеннолетних, нарушивших действующее законодательство о нахождении детей в общественных местах. В отношении родителей и официальных опекунов этих подростков составлено 333 административных протокола за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального ГУ МВД, отметив, что борьба с детской безнадзорностью велась системно и масштабно. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

За пять месяцев полицейские организовали 911 профилактических рейдов, в ходе которых проверили 1475 мест, где несовершеннолетним запрещено появляться без сопровождения взрослых. Речь идет о так называемых «запретках» — объектах, где дети могут столкнуться с угрозой жизни, здоровью или нравственности. Особое внимание уделялось вечернему и ночному времени: региональный закон строго регламентирует «комендантский час» для детей и подростков. В теплый период года (с 1 апреля по 31 октября) действует ограничение с 23:00 до 06:00, а в холодный сезон — с 22:00 до 06:00.

Наиболее активно проверки велись в областном центре. Только в Нижнем Новгороде прошло 240 рейдов, осмотрено 260 адресов из «черного списка». В итоге стражи порядка задержали 194 юных нарушителя, а их родителей привлекли к ответственности — составили 174 протокола. Цифры наглядно демонстрируют, что проблема не теряет актуальности даже в крупных городах.

Главная цель этого закона, принятого еще несколько лет назад, — не наказание как таковое, а предотвращение вреда здоровью и развитию детей, снижение уровня безнадзорности и профилактика правонарушений. Впрочем, статистика показывает, что количество рейдов растет, а число нарушителей остается стабильно высоким, заставляя родителей задуматься о том, где и когда находятся их дети. Полиция, в свою очередь, намерена продолжать системные проверки, особенно с наступлением осеннего периода, когда комендантский час сдвинется на час раньше.

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