Санкции Соединенных Штатов затронули крупнейшие нефтяные и газовые компании России

Белый дом ввел санкции против ряда нефтяных и газовых компаний России. Они затронули «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. Об этом сообщило РИА Новости.

Новые санкции, которые наложили США на Россию, введены в отношении крупнейших нефтяных и газовых добытчиков, а также их перерабатывающих дочерних предприятий. Администрация президента Соединенных Штатов аргументировала это тем, что все данные организации ведут деятельность в интересах энергетического сектора РФ.

Теперь в санкционный список включены не только «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», но и их дочерние компании, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, например, в Омске, Москве и Оренбурге. Клиентам этих организаций предстоит до 27 февраля завершить все сделки с ними и не заключать новые.

К этим санкциям уже присоединилась Великобритания. Она также ввела аналогичные ограничения в отношении этих компаний из американского списка.

Ранее сообщалось, что США внесли в свой список рестрикций 183 танкера, которые заняты в перевозке российской нефти. Американская администрация подчеркнула, что новые меры нацелены на усложнение работы компаний, которые помогают поддерживать стабильную добычу нефти.