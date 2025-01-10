США ввели санкции против 183 танкеров, перевозящих российскую нефть

США усилили давление на российскую нефтяную промышленность, включив в санкционные списки 183 танкера, десятки трейдеров и ключевых игроков нефтесервиса.

Данное решение, озвученное американским минфином, направлено на ограничение доступа российских компаний к технологиям и сервисам, необходимым для добычи нефти из сложных месторождений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский регулятор.

Среди пострадавших компаний оказались структуры «Роснефти», такие как «РН-Бурение», «РН-ГРП» и «РН-Сервис», а также объединение «Технологии ОФС», включающее бывшие активы Baker Hughes в России. В списке также фигурируют «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «ФракДжет-Волга» и другие организации, обеспечивающие критически важные услуги для нефтедобычи.

Американская администрация подчеркивает, что новые меры нацелены на усложнение работы компаний, которые помогают поддерживать стабильную добычу нефти. Введение ограничений в отношении танкерного флота направлено на снижение возможностей транспортировки российского сырья.

По мнению российских политологов и экономистов, такие действия в очередной раз усиливают давление на нефтяной сектор, который остается одним из ключевых источников доходов для Москвы.

Ранее стало известно о том, что Зеленский сделал попытку привлечь бизнес из Европы на Украину за счет замороженных активов РФ.