Саудовскую Аравию обвинили в развязывании ценовой войны за передел нефтяного рынка

Саудовская Аравия пытается вернуть утраченную долю нефтяного рынка и с этой целью начала долгосрочную ценовую войну. Об этом заявил Франсиско Бланш, руководитель отдела сырьевых исследований из Bank of America Corp. Его мнение привел телеканал Bloomberg TV.

По утверждению эксперта, Саудовская Аравия уже конкурирует с другими странами из ОПЕК+. Теперь же она взялась конкурировать еще и с Соединенными Штатами. Эта страна попытается отвоевать у сланцевых производителей из США ту долю нефтяного рынка, которую утратила ранее.

«Эта ценовая война будет носить не резкий и краткосрочный характер, а продолжительный и постепенный», — указал Бланш.

Он добавил, что саудиты на протяжении трех лет ограничивали добычу нефти в своей стране, теперь же они будут наращивать поставки сырья на мировой рынок.

Ранее сообщалось, что королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду передали письмо от президента РФ Владимира Путина. Это было сделано через министерства иностранных дел обеих стран, когда те вели переговоры.