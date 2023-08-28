Сбербанк выяснил, на что чаще всего копят россияне

Финансовая подушка безопасности и приобретение нового авто являются приоритетными целями накоплений российских обывателей. Об этом, проведя соответствующий опрос, узнали аналитики Сбербанка.

Как свидетельствуют данные исследования, если и довольно оригинальные варианты накоплений: на новые часы или визит к стоматологу.

Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва — такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у 2 миллионов вкладчиков банка, — говорится в исследовании.

Также россияне копят деньги на новую технику, недвижимость, отдых на курортах. Кроме того, среди наиболее популярных целей - поправить свое здоровье, финансовая помощь семье и родителям, и получение образования.