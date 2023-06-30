Сборы с состоятельных россиян в бюджет превысили триллион рублей

Поступления в бюджет от налога с доходов состоятельных россиян (с годовым доходом более 5 млн. рублей) составили более триллиона рублей в 2022 году. Это почти в 2 раза больше, чем в 2021 году, когда бюджет был пополнен на 636 млрд.

Граждане с ежегодным доходом свыше 5 миллионов платят НДФЛ со ставкой 15%, вместо 13% привычных. По повышенной ставке граждане платят только ту часть, что превышает пятимиллионный потолок. Весь остальной доход облагается обычным НДФЛ со ставкой 13%.

Система прогрессивной шкалы налога была предложена Владимиром Путиным в 2020 году. Целью налога стало финансирование редких тяжелых заболеваний у детей.

В Федеральный бюджет поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13% распределяются в региональные бюджеты. Из трилионной суммы, в бюджет страны поступило 132 миллиарда, что обогнало план Минфина на 70%. Еще 10 миллиардов поступили с налогов на доходы в виде выигрышей казино и игровых автоматов.

После зачисления средств в федеральный бюджет, деньги отправляются в фонд «Круг добра», оказывающий помощь детям с редкими заболеваниями.

В региональные бюджеты с налога поступило 882 млрд руб.