Сельдь подорожала в магазинах за год почти на треть

Федеральная антимонопольная служба России проводит проверку обоснованности роста цен на рыбную продукцию, включая сельдь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС .

Ранее «Известия» писали, что за период с января по сентябрь 2025 года средняя цена на соленую сельдь достигла 375 руб. за килограмм, что почти на треть выше, чем годом ранее.

По данным ФАС, основной рост стоимости формируется не на этапе вылова рыбы, а в цепочке посредников между производителями и торговыми сетями. Их наценка может варьироваться от 5 до 50%, из-за чего конечная цена для покупателей увеличивается в 2–3,5 раза.

Сейчас ведомство анализирует информацию от 37 рыбодобывающих компаний, которые занимаются выловом и переработкой основных видов рыбы — сельди, минтая, трески, горбуши и пикши. Проверка включает данные о себестоимости, объемах добычи и реализации.

ФАС уточнила, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

