Иск на 5 млн руб. отклонен: суд не встал на сторону главы антикоррупционного проекта в споре с Аллой Пугачевой

Пресненский районный суд столицы вынес решение по исковому заявлению главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Мужчина требовал от певицы Аллы Пугачевой 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, а также просил суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, сообщил ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, в удовлетворении заявленных исковых требований было отказано в полном объеме.

«5 июня суд рассмотрел гражданское дело по иску Бородина Виталия Николаевича к Пугачевой Алле Борисовне о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Суд в удовлетворении исковых требований отказал», — говорится в сообщении.

По информации издания, истец счел, что в интервью, которое певица дала иноагентке-журналистке Катерине Гордеевой*, содержатся недостоверные и порочащие его сведения. В связи с этим он потребовал взыскать с народной артистки 5 млн руб. в качестве компенсации.

Ранее юрист Соловьев допустил, что Пугачева и ее муж-иноагент могут остаться без замка.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.