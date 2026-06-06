Подмосковье делает ставку на таланты и семейный отдых — губернатор рассказал о заключенных на ПМЭФ соглашениях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале на платформе «Макс» рассказал о ряде соглашений, заключенных на площадке Петербургского международного экономического форума.

Губернатор Подмосковья проинформировал, что регион продолжит взаимодействие с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Вместе с генеральным директором этой организации, а также ректором Мастерской управления «Сенеж» Андреем Бетиным власти Подмосковья намерены создавать новые возможности для инициативных и талантливых жителей области. Речь идет о поддержке самых разных категорий — от школьников и студентов до молодых профессионалов и управленцев.

«С 2021 года участниками проектов платформы стали более 800 тыс. жителей региона. Многие получили гранты, нашли работу, открыли собственное дело или смогли реализовать свои идеи. Новые совместные программы помогут расширить возможности для обучения, стажировок и профессионального роста, чтобы еще больше жителей могли раскрыть свой потенциал и добиться успеха», — сообщил губернатор Московской области.

По данным губернатора Воробьева, в Ленинском городском округе до конца текущего года откроется современный акватермальный комплекс. Его площадь составит 25 тыс. кв. м.

«Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ с генеральным директором парк-отеля «Орловский» Сергеем Лукьяновым. В строительство нового комплекса инвестор вкладывает 2,5 млрд руб. После запуска здесь будет создано около 100 рабочих мест», — проинформировал губернатор Воробьев.

Готовность объекта, по данным губернатора, уже достигает 70 процентов. Новый комплекс войдет в число крупнейших в регионе подобных центров и будет рассчитан на круглогодичный семейный отдых. Здесь разместятся крытые и открытые бассейны, водные горки, спа-зоны, термальные комплексы, а также фудкорт и другие зоны для досуга.

«Подмосковье стабильно входит в число самых популярных туристических направлений страны. Поэтому вместе с инвесторами продолжаем создавать современную инфраструктуру для отдыха жителей и гостей региона», — отметил Андрей Юрьевич.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ зампреду Правительства РФ Дмитрию Григоренко продемонстрировали применение ИИ в Подмосковье.