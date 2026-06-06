Фотосессии в монастыре и цифровой детокс: почему священники не против «монастыринга»

В последнее время среди молодых людей набирает популярность необычное веяние, получившее название «монастыринг». Суть его заключается в том, что юноши и девушки на определенный срок поселяются в монастырях, соглашаясь жить по внутреннему распорядку обители. После завершения такого «тура» они, как правило, делятся своими впечатлениями в социальных сетях, выкладывая фото- и видеоотчеты. Споры вокруг «монастыринга» продолжаются, но популярность тренда пока не снижается. ВЗГЛЯД узнал мнение священников о новом тренде молодежи.

«Уход в монастырь – это прежде всего смена образа жизни ради молитвы о себе и своих близких. Однако часто за этим стоит не столько глубокая вера, сколько желание испытать себя и проверить свои возможности. Молодежи свойственно искать что-то новое, чего раньше не было, и проверять границы собственных сил. В большинстве случаев вопрос истинной веры при этом снимается, превращаясь в своеобразное упражнение по испытанию себя в способности отказаться от благ общества», – говорит священник, член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе ВЦОиСМИ, писатель Александр Авдюгин.

В качестве наглядного примера Александр Авдюгин называет Казанскую Свято-Амвросиевскую пустынь в селе Шамордино Калужской области — это одна из самых строгих женских обителей. Каждую весну монастырь принимает девушек, которые проходят серьезный отбор: они пишут прошения, проходят собеседования и целенаправленно готовятся к принятию монашества.

Однако туда нередко приезжают и совершенно другие люди — движимые праздным любопытством. У них нет ни знаний, ни понимания уклада, ни веры. Они ищут в обители откровений или острых ощущений. Для таких посетителей поездка — не более чем способ проверить собственные силы, устроить себе так называемый «цифровой детокс» и прожить месяц без интернета и соцсетей. А по возвращении они непременно рассказывают знакомым и подписчикам о своих «трудовых подвигах» в монастыре.

«Желание отличаться от других – характерная черта молодежи. Это может быть формой социального протеста, а не только культурного поиска. В качестве исторической параллели можно вспомнить движение хиппи, которое также было своего рода монастырингом для тех, кто не принимал правила общества. Многие из них впоследствии действительно уходили в настоящие монастыри, меняя идеологию и образ жизни», – делится Авдюгин.

Священнослужитель и интернет-миссионер Владислав Береговой признается, что сам он относится к явлению «монастыринг» с искренней симпатией. По его словам, подобный формат путешествий помогает разрушить устаревший и глупый стереотип о том, что вера — это занятие исключительно для пожилых людей, для «бабушек».

«Молодежь едет в архаичный музей, а обретает место силы. Едут развлечься, а обретают пространство личной встречи с Богом. И это здорово! Монахи живут молитвой и трудом, а не сном и трапезой. Пусть ребята селятся, работают, снимают, знакомятся с реальной монастырской жизнью, а не иллюзорной», – считает священник.

Как считает священник, самое важное — чтобы после завершения фотосессий и всего цикла пребывания в этом «временном жилище», которое молодые люди воспринимают как «место испытания себя», в их сердцах сохранялась тишина и внутренний покой. Такой неподдельный интерес со стороны молодежи, по его убеждению, представляет собой прекрасный миссионерский шанс.

«Конечно, есть риск превратить все в глянцевый туризм для соцсетей. Приехал, пофоткался, уехал – и никакой встречи с Богом. Но мы же умеем ждать. Семена посеяны. Пусть начинают путь к Богу с лайков. Жизнь – она долгая. Пусть они запомнят, что православие знает и открывает живого Бога. Что монастырь – не закрытый клуб вдовцов или брошенных жен. Это открытые ворота для тех, кто устал от ежедневной фальши и бессмысленности гонки за успехом. Это место силы и духовного роста. Так что пусть едут. И когда на душе станет темно и тоскливо, пусть то, что было трендом, станет точкой опоры и трамплином к счастью», – заключил Береговой.

Ранее блогер Seneamin из ХМАО рассказал Малахову, зачем ушел в монастырь и покрестился.