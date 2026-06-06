Мурманские шахматисты заявили о новой угрозе для своего клуба и его будущего

В Мурманске вновь возникла неопределенность вокруг помещений, которые занимает шахматный клуб. Представители шахматного сообщества заявили, что им пришлось освободить занимаемые площади из-за предстоящего капитального ремонта здания, пишет murmansk.aif.ru.

Шахматистов попросили освободить помещения

Как сообщили представители шахматного сообщества региона, собственники здания уведомили руководство областной федерации о необходимости покинуть помещения до 6 июня. После этого имущество городской и областной федераций было перевезено на временное хранение.

При этом весь спортивный инвентарь и оборудование удалось сохранить.

Будущее клуба остается под вопросом

Официально причиной освобождения помещений назван капитальный ремонт здания. Однако сроки проведения работ пока не озвучены. Также шахматистам не предложили варианты временного размещения на период реконструкции.

По словам представителей сообщества, неофициально обсуждается возможность того, что после завершения ремонта помещения больше не будут использоваться для работы шахматного клуба.

Шахматисты намерены обращаться в различные инстанции

В шахматном сообществе заявили, что планируют направить обращения и письма в профильные ведомства и другие инстанции. Спортсмены рассчитывают добиться ясности относительно дальнейшей судьбы клуба и возможности продолжить деятельность на постоянной площадке.