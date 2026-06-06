На ПМЭФ зампреду Правительства РФ Дмитрию Григоренко продемонстрировали применение ИИ в Подмосковье

На выставочном стенде, развернутом в рамках Петербургского международного экономического форума, заместителю председателя Правительства Российской Федерации — руководителю Аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко продемонстрировали возможности искусственного интеллекта. Презентация была посвящена тому, как современные цифровые технологии и алгоритмы машинного обучения уже сегодня применяются в Московской области, проинформировал в канале на платформе «Макс» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня ИИ помогает врачам и пациентам, ускоряет получение госуслуг, снимает часть рутинной нагрузки с педагогов и коммунальных служб. Главное — технологии позволяют людям быстрее получать необходимые услуги, а специалистам уделять больше времени действительно важным задачам», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области проинформировал, что на региональном портале государственных услуг уже полностью автоматизированы восемь сервисов.

По данным Воробьева, благодаря этому оформление таких важных мер поддержки, как выплаты многодетным семьям, получение молочной кухни и оформление социальной карты, теперь занимает не неделю, а всего одну минуту. Это стало возможным за счет внедрения технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов.

Глава региона также поделился планами на будущее: до 2027 года в аналогичный автоматический формат планируется перевести еще 68 государственных услуг. Это позволит сократить время ожидания для тысяч жителей и сделать получение социальной поддержки максимально удобной и быстрой. Ожидается, что новые сервисы охватят самые разные сферы — от здравоохранения до получения разрешительной документации.

«"Цифровой помощник учителя" проверяет сочинения и диктанты за 20 секунд вместо пяти минут на одну работу. Педагоги тратят меньше времени на рутину и больше — на работу с детьми», — проинформировал губернатор Московской области.

С 1 сентября текущего года в регионе планируется запустить специальное мобильное приложение под названием «Предшкола», отметил глава области. Новый цифровой сервис предназначен как для родителей дошкольников, так и для воспитателей детских садов. Вся необходимая информация о пребывании ребенка в дошкольном учреждении будет собрана в одном месте: расписание занятий, ежедневное меню, фотоотчеты о проведенных мероприятиях, а также цифровое портфолио, в котором будут отражаться успехи и достижения каждого малыша.

«В приложении "Добродел Здоровье" появилась расшифровка анализов с помощью ИИ. Ею воспользовались уже более 60 тыс. человек. Важно понимать: окончательное решение остается за врачом», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Воробьев отметил, что цифровой сервис под названием «Навигатор строительства» внедрил новый подход к взаимодействию с пользователями. Вместо утомительных и длинных анкет теперь предлагаются персонализированные сценарии, которые подстраиваются под конкретную ситуацию застройщика или инвестора.

Кроме того, система позволяет в режиме реального времени отслеживать весь процесс оформления документов, что существенно упрощает контроль за прохождением всех необходимых этапов. Благодаря такому решению значительно сокращаются временные затраты бизнеса, а также снижается вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

«Контролировать использование земель нам помогают "умные камеры" — ежедневный охват проверок вырос в 5 раз, точность — с 60% до 90%», — сообщил губернатор Воробьев.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области также активно внедряются цифровые технологии. Сведения, поступающие с 3,5 тысячи котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), передаются в единую систему онлайн-мониторинга с периодичностью каждые 15 минут.

Такой подход позволяет оперативно отслеживать параметры работы оборудования и значительно быстрее реагировать на возникновение нештатных ситуаций и аварий. В текущем году планируется расширить цифровой контур: к системе подключат более 4 тыс. объектов водоснабжения. Это повысит надежность обеспечения жителей региона питьевой водой и позволит прогнозировать и предотвращать сбои в работе инфраструктуры.

«Всего в Подмосковье уже внедрено 67 проектов с применением искусственного интеллекта по восьми направлениям — от здравоохранения и образования до строительства и ЖКХ. В этом году запустим еще 16», — проинформировал глава региона.

Глава Подмосковья выразил признательность президенту России и федеральным органам исполнительной власти. По словам руководителя региона, именно содействие со стороны центра стало ключевым фактором успешного проведения цифровой модернизации в Московской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев подписал соглашение с платформой «Россия – страна возможностей».