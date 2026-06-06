Сказки Пушкина, командный дух и старшеклассники-волонтеры: как в Подольске прошли «умные каникулы»

В четверг, 4 июня, в гимназии имени Подольских курсантов в рамках программы «умные каникулы» организовали увлекательный квест для учащихся начальной школы, сообщила администрация городского округа. Мероприятие посвятили Международному дню сказок. Участниками стали три команды из младших классов. Помощь в проведении игры оказали активные старшеклассники, входящие в трудовую бригаду учебного заведения.

Основой для заданий выбрали самые известные произведения Александра Сергеевича Пушкина. Дети вспоминали сюжеты «Сказки о царе Салтане», «Сказки о золотом петушке» и «Сказки о рыбаке и рыбке». На каждом этапе ребят ждали разнообразные испытания: они складывали стихотворные строки, угадывали персонажей по предметам, а также определяли название сказки по предложенной картинке.

«Пушкина мне читала мама, а потом мы проходили его произведения в школе на литературном чтении. Больше всего я люблю "Сказку о рыбаке и рыбке"», – поделилась второклассница.

Организаторы постарались сделать игру не только увлекательной, но и полезной. Квест направлен на сплочение детского коллектива и одновременно проверяет знание русской литературной классики.

По отзывам педагогов, школьники с большим энтузиазмом включились в процесс и показали хорошие результаты. Подобные мероприятия, совмещающие игру и обучение, становятся доброй традицией в гимназии и помогают сделать каникулы не только веселыми, но и познавательными. Старшеклассники, в свою очередь, получили ценный опыт организации внеклассной работы.

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