Последствия атаки БПЛА в Севастополе: осколки дронов повредили два дома, ранены двое мужчин

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал об атаке Вооруженных сил Украины на город. По его словам, два человека получили ранения, сообщило РИА Новости.

По информации Развожаева, силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов.

«Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой - в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени», — написал он в Telegram-канале.

По словам руководителя города, один из перехваченных дронов врезался в фасадную часть пятиэтажного жилого здания, находящегося неподалеку от проспекта Победы. Взрыва не последовало — беспилотное устройство не детонировало. Однако оперативные службы все равно приняли меры предосторожности и вывели проживающих из дома. Сейчас на этом месте трудятся саперные расчеты МЧС, занимающиеся ликвидацией последствий.

Помимо этого, губернатор также отметил разрушения, зафиксированные в двух жилых многоэтажках Ленинского района Севастополя. Характер повреждений — локальный. В нескольких квартирах выбиты стекла, кроме того, повреждены балкон и одна из стен.

Ранее губернатор Беглов сообщил о трех пострадавших при атаке БПЛА в Санкт-Петербурге.