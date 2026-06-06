Что произошло на трассе в Ленинградской области: движение закрыто полностью

Между Санкт-Петербургом и Сосновым Бором временно остановлено транспортное сообщение. Причиной стало перекрытие движения в направлении Большой Ижоры в Ленинградской области, организованы альтернативные маршруты.

Приостановка движения между городами

Транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом временно не работает. Ограничение введено из-за перекрытия автомобильного движения в сторону Большой Ижоры на территории Ленинградской области. Решение затронуло привычные маршруты, связывающие населенные пункты.

Организация альтернативных маршрутов

Для пассажиров сохранена возможность передвижения по частям маршрута. Между Ломоносовом и Санкт-Петербургом продолжают курсировать пригородные электропоезда, отправляющиеся со станции Ораниенбаум. Дополнительно действует автобусный маршрут № 403, следующий от Ломоносова до станции метро «Купчино».

Причина ограничения движения

Ограничения связаны с перекрытием участка дороги в сторону Большой Ижоры. Власти приняли меры по регулированию транспортных потоков, что повлияло на прямое сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом.