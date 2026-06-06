Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал атаку на регион в субботу, 6 июня, беспрецедентной. В канале на платформе «Макс» он информирует о текущей ситуации в области: силами ПВО сбили 144 БПЛА, на объекте Минобороны в Большой Ижоре началось возгорание, поступила информация о пострадавших.

Пожар на объекте Минобороны РФ: в числе пострадавших — несовершеннолетний

По информации губернатора, работы по устранению последствий возгорания на военном объекте в населенном пункте Большая Ижора продолжаются. Пожар возник после того, как по территории нанес удар беспилотный летательный аппарат.

Дрозденко сообщил, что за медицинской помощью обратились четверо местных жителей. Один из пострадавших доставлен в больницу. Остальным троим, включая одного ребенка, медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.

В пунктах временного размещения эвакуированным гражданам организовано питание и обеспечение питьевой водой, написал глава региона. На месте постоянно находятся медицинские работники, готовые оказать необходимую помощь.

«На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам», — сообщил губернатор Дрозденко.

Создание временного оперативного штаба

По распоряжению губернатора был сформирован временный оперативный штаб. Его главная задача — координировать действия служб и отслеживать развитие обстановки на территории Ломоносовского района. Также было принято решение частично эвакуировать население из участка, прилегающего к месту пожара. Жителей, проживающих в непосредственной близости от очага возгорания, временно переселили в безопасные районы.

«Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем», — отметил Дрозденко.

Отражение беспрецедентной атаки: сбито 144 БПЛА

В процессе отражения массированного налета силами противовоздушной обороны в небе над регионом было уничтожено 144 беспилотных летательных аппарата противника, проинформировал глава области.

Реакция на атаку Санкт-Петербурга: президент Украины опубликовал пост

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что утром 6 июня Вооруженные силы Украины осуществили атаку с применением беспилотников на территорию Ленинградской области. Информацию об ударе он опубликовал в своем телеграм-канал.

«Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга», — написал Зеленский.

Режим Зеленского «под фанфары потерял разум»

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале высказал мнение, что атака на Санкт-Петербург в дни, когда в городе проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), — знак, что вести переговоры с такими политиками, как Владимир Зеленский, бесполезно.

«Заявления и послания международному сообществу, разного рода клятвы и церемонии возвеличивания "отцов" украинского национал-шовинизма в тридцатые-сороковые годы XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского, под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы ведет Украину и всех ее граждан к трагедии. Таких горе-политиков надо побеждать», — отметил Григорий Карасин.

Ранее сообщалось, что лидер запрещенной в РФ партии «Свобода» ранен на фронте.