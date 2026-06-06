Ульяновцы устроили настоящий ажиотаж вокруг первого прямого рейса на Красное море

Из международного аэропорта Ульяновск имени Н. М. Карамзина в Баратаевке стартовала новая полетная программа в Египет. Первый прямой чартерный рейс в Хургаду отправился 6 июня и вызвал высокий интерес среди жителей региона, пишет 73online.

Первый рейс отправился при полной загрузке

Дебютный перелет выполнила авиакомпания Nesma Airlines по заказу туроператора ANEX Tour. Самолет Airbus A320 вылетел практически по расписанию, задержавшись всего на 10 минут.

Все 179 мест на борту оказались заняты. Высокий спрос подтвердил интерес ульяновцев к прямым перелетам на популярный египетский курорт.

Путешествия стали удобнее

Благодаря запуску нового направления жителям региона больше не нужно добираться до аэропортов Самары, Казани или Москвы для отдыха на Красном море. Теперь попасть в Хургаду можно напрямую из Ульяновска.

Время в пути составляет около 5 часов, что делает перелет комфортным и удобным для туристов.

Рейсы будут выполнять до конца октября

Согласно утвержденной программе, перелеты между Ульяновском и Хургадой запланированы один раз в 10 дней до конца октября. С ноября перевозчик рассматривает возможность увеличения частоты рейсов.

Самолеты будут отправляться из Ульяновска в 02:20 и прибывать в Хургаду в 06:30. Обратный вылет из Египта предусмотрен в 18:30 с прибытием в Ульяновск в 00:50 по местному времени.