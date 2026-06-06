В Подольске стартовало первенство округа по шахматам в спорткомплексе «Труд»

В подмосковном Подольске дали старт окружному первенству по шахматам, сообщила администрация городского округа. Спортивный комплекс «Труд» на несколько дней превратился в настоящее поле для интеллектуальных баталий. В четверг, 4 июня, здесь собралось около 80-ти воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Пахра». Участники представляют разные возрастные группы — от семи до 19 лет.

По информации администрации, среди претенденток на победу — Татьяна Клюева. Девушка посвятила шахматам уже семь лет. За это время она регулярно завоевывает призовые места в своем округе и успешно выступает в первой лиге первенства России.

«Самое важное для шахматиста – держать концентрацию. Сегодня у меня две партии, очень хочу выиграть обе», – делится Татьяна.

Соревнования будут идти пять дней — до 8 июня включительно. График очень насыщенный: за это время юным шахматистам предстоит провести семь туров. Время на одну партию ограничено 55 минутами. Игры проходят по двум системам — швейцарской и круговой, что позволяет выявить самых сильных и стабильных игроков.

Победители окружного этапа получат путевку на первенство Московской области. Региональные соревнования запланированы на конец августа. В администрации надеются, что подольские шахматисты достойно представят родной округ на областном уровне.

Ранее сообщалось, что восьмилетний Михаил Шишов завоевал титул абсолютного чемпиона мира по шахматам.