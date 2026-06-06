Каждый житель может задать вопрос: в Новых Химках пройдет выездная администрация

По информации администрации городского округа, у горожан в очередной раз появится возможность напрямую пообщаться с представителями различных профильных служб — можно будет не только задать волнующие вопросы, но и внести собственные инициативы, касающиеся развития города.

В числе тем, которые выносятся на обсуждение, — благоустройство общественных пространств, работа жилищно-коммунального хозяйства, состояние здравоохранения, условия для ведения предпринимательской деятельности, вопросы безопасности, а также сфера социального обеспечения и многие другие.

«Формат выездных администраций давно зарекомендовал себя среди жителей, как эффективный диалог с властью. Химчане могут напрямую задать свои вопросы представителям профильных ведомств и решить большинство обращений на месте. Депутатский корпус также принимает граждан в ходе таких выездных встреч», – отметил заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

В администрации проинформировали, что встреча запланирована на 10 июня с 18:00 до 20:00. Место проведения — школа «Флагман», расположенная в Молодежном проезде, дом 4. Вход свободный для всех желающих.

Ранее сообщалось, что в Химках ветераны СВО и их семьи встретились с прокурором для решения проблем.