Рынок жилья показал разворот, которого многие участники не ожидали увидеть

Российский ипотечный рынок за период с мая 2025 года по май 2026 года прошел через серьезные изменения. Если ранее основным драйвером спроса оставались льготные программы, то теперь наблюдается более сбалансированное распределение интереса между субсидированными и рыночными кредитами. Об этом сообщили специалисты сервиса «Домклик», пишет Стройгазета .

Рынок адаптировался к новым экономическим условиям

Во второй половине 2025 года ипотечный рынок постепенно приспосабливался к изменившейся экономической ситуации. Несмотря на снижение ключевой ставки, стоимость заимствований оставалась достаточно высокой. На этом фоне власти обновили условия льготных программ, включая «Семейную ипотеку», чтобы повысить их адресность и эффективность использования бюджетных средств.

Рыночная ипотека показывает уверенный рост

В конце 2025 года и начале 2026 года многие заемщики стремились оформить льготные кредиты до вступления в силу новых ограничений. В результате объем выдач по программам с господдержкой достиг 500 млрд рублей в декабре и 260 млрд рублей в январе.

Однако впоследствии доля льготных программ в общей структуре выдач сократилась на 15–20 процентных пунктов и приблизилась к отметке 60%. Одновременно усилился интерес к рыночной ипотеке. Если во второй половине 2025 года ее доля находилась в диапазоне 17–20%, то с февраля 2026 года показатель вырос более чем вдвое и достиг 37,3%.

За первые пять месяцев 2026 года объем рыночной ипотеки превысил 350 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Эксперты связывают такую динамику со снижением ключевой ставки и улучшением условий кредитования.

Покупатели переключаются на вторичный рынок

Льготные программы долгое время поддерживали высокий спрос на квартиры в новостройках. С мая 2025 года по январь 2026 года их доля на рынке стабильно превышала 65%, а в январе достигла максимального значения — 74,3%.

С февраля ситуация начала меняться. По мере роста привлекательности рыночной ипотеки покупатели все чаще стали рассматривать готовое жилье. В результате доля новостроек в мае 2026 года снизилась до 51,5%.

Одновременно заметно оживился вторичный рынок. Уже в феврале доля сделок с готовыми квартирами увеличилась более чем в два раза и достигла 30,1%.

Интерес к загородным домам продолжает расти

Положительная динамика затронула и сегмент загородной недвижимости. Дополнительную поддержку спросу оказал традиционный сезонный фактор. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ипотечных выдач составила 7,5–8%, тогда как готовые дома сохранили стабильную долю на уровне 12–13%.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от динамики процентных ставок и доступности кредитных программ для населения.