«Северное золото». Пенсии работающих пенсионеров в 10 регионах превысили 30 тыс. рублей
Соцфонд: в 10 регионах РФ пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]
По данным официальной статистики Социального фонда, в 10 субъектах Российской Федерации средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров составляет свыше 30 тыс. рублей.
Наибольшие показатели зафиксированы в Чукотском АО (39,4 тыс. рублей), Ненецком АО (35,9 тыс.) и Магаданской области (33,8 тыс.). Также в перечень вошли Камчатский край (33,7 тыс.), Ханты-Мансийский АО (32,6 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (32,3 тыс.), Якутия (31,8 тыс.), Мурманская область (30,9 тыс.), Сахалинская область (30,5 тыс.) и Республика Коми (30 тыс.).
При этом среднероссийский показатель пенсионного обеспечения работающих пенсионеров составляет 23 737 рублей.
Ранее сообщалось о том, что ФР автоматически повысит пенсии работающим с 1 августа.