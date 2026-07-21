Смертельный внешний вид, элитный вкус: что за «труба мертвых» выросла в Подмосковье и как ее готовить

В лесном массиве неподалеку от Наро-Фоминска местная жительница наткнулась на необычный гриб нестандартного темного окраса. В народе этот вид именуют «лисичкой курильщика» или черной лисичкой. Научное название находки — вороночник рожковидный. В европейских странах он также фигурирует под поэтичными именами: «труба мертвых» и «рог изобилия». Несмотря на пугающий внешний вид и мрачные народные прозвища, находка вызвала активное обсуждение в социальных сетях, передает REGIONS.

Почему черная лисичка считается безопасной для сбора

Вороночник рожковидный относится к числу наиболее безопасных лесных даров для сбора, пояснил миколог Андрей Нижник. Основная причина — у этого гриба нет ядовитых двойников в средней полосе России. Спутать его с каким-либо опасным видом практически нереально.

Специалист также отметил, что заметить вороночник в лесу довольно сложно: «Неопытный грибник почти наверняка пройдет мимо, даже не заметив его под ногами».

Активному появлению черных лисичек в этом сезоне способствовали погодные условия:

гриб отдает предпочтение плотным глинистым грунтам;

интенсивное плодоношение начинается после затяжных и обильных осадков;

обнаружить его крайне трудно благодаря природной маскировке: он сливается с сухой корой, прошлогодней листвой и обгоревшими веточками во мху.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Гастрономическая ценность и секреты приготовления

В европейской кулинарной традиции черная лисичка считается изысканным деликатесом, выяснил REGIONS. В высушенном виде по вкусовым характеристикам и аромату она нередко оценивается выше, чем классический белый гриб.

Основные способы приготовления вороночника:

Грибная приправа. Сушеные плодовые тела перемалывают в порошок, который используют как ароматную добавку к пасте, ризотто, соусам и супам. Специя придает блюдам насыщенный грибной запах и легкую пикантную ноту.

Обжарка и тушение. Свежие экземпляры тщательно очищают от песка, затем обжаривают с репчатым луком в сметанном соусе или добавляют в овощное рагу.

Запекание. Благодаря плотной хрящеватой текстуре вороночник отлично сохраняет форму при термической обработке и не разваривается.

Ранее сообщалось, что в Московской области спрос на организацию грибных туров вырос в 1,5 раза.