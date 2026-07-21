Смертельный внешний вид, элитный вкус: что за «труба мертвых» выросла в Подмосковье и как ее готовить
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Огневая/Сгенерировано нейросетью]
В лесном массиве неподалеку от Наро-Фоминска местная жительница наткнулась на необычный гриб нестандартного темного окраса. В народе этот вид именуют «лисичкой курильщика» или черной лисичкой. Научное название находки — вороночник рожковидный. В европейских странах он также фигурирует под поэтичными именами: «труба мертвых» и «рог изобилия». Несмотря на пугающий внешний вид и мрачные народные прозвища, находка вызвала активное обсуждение в социальных сетях, передает REGIONS.
Почему черная лисичка считается безопасной для сбора
Вороночник рожковидный относится к числу наиболее безопасных лесных даров для сбора, пояснил миколог Андрей Нижник. Основная причина — у этого гриба нет ядовитых двойников в средней полосе России. Спутать его с каким-либо опасным видом практически нереально.
Специалист также отметил, что заметить вороночник в лесу довольно сложно: «Неопытный грибник почти наверняка пройдет мимо, даже не заметив его под ногами».
Активному появлению черных лисичек в этом сезоне способствовали погодные условия:
- гриб отдает предпочтение плотным глинистым грунтам;
- интенсивное плодоношение начинается после затяжных и обильных осадков;
- обнаружить его крайне трудно благодаря природной маскировке: он сливается с сухой корой, прошлогодней листвой и обгоревшими веточками во мху.
Фото: [Медиасток.рф]
Гастрономическая ценность и секреты приготовления
В европейской кулинарной традиции черная лисичка считается изысканным деликатесом, выяснил REGIONS. В высушенном виде по вкусовым характеристикам и аромату она нередко оценивается выше, чем классический белый гриб.
Основные способы приготовления вороночника:
- Грибная приправа. Сушеные плодовые тела перемалывают в порошок, который используют как ароматную добавку к пасте, ризотто, соусам и супам. Специя придает блюдам насыщенный грибной запах и легкую пикантную ноту.
- Обжарка и тушение. Свежие экземпляры тщательно очищают от песка, затем обжаривают с репчатым луком в сметанном соусе или добавляют в овощное рагу.
- Запекание. Благодаря плотной хрящеватой текстуре вороночник отлично сохраняет форму при термической обработке и не разваривается.
Ранее сообщалось, что в Московской области спрос на организацию грибных туров вырос в 1,5 раза.