Подмосковные ОЭЗ вошли в число лидеров в России по эффективности

Особые экономические зоны Подмосковья признали одними из самых эффективных в России по итогам 2025 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ об оценке эффективности функционирования ОЭЗ страны, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В сводном рейтинге эффективности Минэкономразвития РФ подмосковные технико-внедренческие ОЭЗ „Дубна“ и „Исток“ набрали 97% и 93% соответственно», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Кашира» и «Ступино-Квадрат» получили 93% и 89%, ОЭЗ «Максимиха» — 71%. Зампред уточнила. что ОЭЗ «Большой Серпухов» пока не участвует в рейтинге, поскольку она была основана в 2025 году. Работу ОЭЗ оценивали по нескольким параметрам: инвестиционная активность резидентов, количество рабочих мест, объем налоговых и таможенных отчислений резидентов, а также качество работы управляющих компаний.

Зиновьева отметила, что ОЭЗ и грают большую роль в инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала этого года их новыми резидентами стали 13 компаний, объем фактических инвестиций составил около 8 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.