Летний сезон в самом разгаре. Жители Подмосковья потянулись на загородные участки, но, помимо удовольствия от шашлыков и работы в саду, нередко приходят и проблемы со здоровьем: температура под сорок, травмы спины, обострения хронических заболеваний. Как быть, если помощь нужна срочно, а дача находится далеко от города? Можно ли вызвать врача на участок, если вы там не зарегистрированы? И имеют ли право медработники отказать в таком вызове? На эти вопросы REGIONS попросил ответить депутата комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владислава Мирзонова.

Когда на помощь приходит скорая

Как пояснил парламентарий, экстренная и неотложная медицинская помощь в России оказывается вне зависимости от места прописки или прикрепления к конкретной поликлинике. Если внезапно подскочило давление, у ребенка началась аллергическая реакция на укус насекомого или растение, требуется срочная инъекция — бригада приедет обязательно. Отказывать в такой ситуации медработники не вправе. Это правило распространяется на всех, кто находится на территории региона, независимо от того, прописан человек в Подмосковье или приехал из другого субъекта.

В неэкстренных случаях поможет номер 122

Если состояние не требует срочного вмешательства, можно вызвать врача из ближайшего фельдшерско-акушерского пункта или участковой поликлиники. Для этого не требуется предварительно прикрепляться к этому медучреждению. Тем более что по действующим нормам менять поликлинику по месту жительства разрешается не чаще одного раза в год. Депутат также напомнил, что пациент со своей стороны обязан обеспечить медикам свободный доступ в дом.

Альтернативный вариант — самостоятельно обратиться в ФАП в своем селе. Там помощь обязаны оказать вне зависимости от наличия местной прописки. С собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

«Надо позвонить по телефону 122 и оформить вызов с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения пациента, полного адреса, где он находится в настоящий момент, номера полиса ОМС и причины вызова. После этого вызов будет маршрутизирован в соответствующее подразделение по территориальной принадлежности. Любой вызов будет обслужен», — заверил Мирзонов.

Если по какой-либо причине дачнику отказывают в медицинской помощи, Владислав Мирзонов советует действовать так: спокойно указать на нарушение закона и попросить официально зафиксировать отказ. В этом случае у пациента появится основание для дальнейшего обжалования действий медработников.

Ранее сообщалось, что американский отец назвал «раем» условия в подмосковном роддоме.