Нападающий Воробьев рассказал, почему выбрал «Краснодар» среди других клубов РПЛ

Нападающий Дмитрий Воробьев в разговоре с «РБ Спорт» подтвердил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, но он выбрал «Краснодар».

18 июля Воробьев подписал с «быками» трехлетний контракт. «Краснодар» заплатил «Локомотиву» за 28-летнего форварда €7,3 млн. Сообщалось, что футболистом интересовался московский «Спартак» и другие клубы.

«У меня были и другие варианты в России, но я выбрал путь домой. „Краснодар“ — не чужой для меня клуб, он был приоритетом», — сказал Воробьев.

Дмитрий Воробьев родился в Краснодарском крае, свой футбольный путь он начинал в академии и юношеских командах «Краснодара», но до основной команды с первой попытки не дошел. Нападающий выступал в чешском «Градец Кралове», «Нижнем Новгороде», «Волгаре», «Сочи», «Оренбурге», из которого и перебрался в «Локомотив».

Воробьев провел 112 матчей в РПЛ, в которых забил 38 мячей и отдал 14 передач. В активе форварда четыре матча за сборную России (один гол).

Ранее сообщалось, что в ЦСКА обсуждают возможность приобретения форварда «Рубина» Мирлинда Даку.