Пенсия придет на день раньше: кому из жителей Подмосковья ждать выплаты уже 20 августа

Пенсионерам Подмосковья, которым выплаты назначены на 21-е число, в августе перечислят деньги досрочно. Как сообщило Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области, 21 августа выпадает на субботу, поэтому средства поступят в пятницу, 20 августа.

Единая дата зачисления действует с 1 июня 2026 года для трех категорий получателей: тех, кто впервые оформил пенсию, переехал в Московскую область из другого региона и встал здесь на учет, а также восстановил выплату после приостановления. Вместе с пенсией 20 августа перечислят ежемесячную денежную выплату и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. При этом у остальных жителей региона сохраняется прежняя индивидуальная дата доставки.

Уточнить график можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», по телефону контакт-центра СФР, в клиентской службе Соцфонда или в своем почтовом отделении. Если пенсию доставляет «Почта России», период выплаты обычно длится с 3-го по 25-е число месяца. Первую пенсию после назначения перечисляют в течение семи календарных дней с момента вынесения решения, а изменить способ доставки разрешается через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.