Капитан «Спартака» Роман Зобнин развелся с супругой: у пары двое детей

Капитан футбольного «Спартака» Роман Зобнин развелся с супругой. Это стало понятно после поста его жены Рамины в соцсетях.

Женщина опубликовала фото на фоне дорого автомобиля, сопроводив его подписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь». Кто-то из подписчиков задал уточняющий вопрос о разводе, и Рамина ответила на него утвердительно.

Роман и Рамина познакомились в Тольятти, когда им было по 18 лет. Зобнин тогда только начинал футбольную карьеру в Академии имени Коноплева. Вскоре пара поженилась. В 2016 году у Зобниных родился сын Роберт, а в 2019-м — дочь Регина.

Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. С красно-белыми полузащитник стал чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок России. В декабре прошлого года «Спартак» продлил контракт с капитаном команды еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Александр Соболев вызван в КДК из-за провокации в матче за Суперкубок России со «Спартаком». Ему грозит дисквалификация до пяти матчей.