Жители Подмосковья еще смогут подать заявку на участие в конкурсе-премии «КАРДО»

В Подмосковье продолжается регистрация на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», сделать это можно до 25 июля на сайте . Мероприятие, реализуемое при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», пройдет 30 августа в Мытищах.

Организатором этапа выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Мытищи. Участниками могут стать молодые люди, которые увлекаются уличными культурами и спортом. Они смогут продемонстрировать свое мастерство в дисциплинах: экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут. Подать заявку и выйти на площадку могут ребята, начиная с 14 лет.

Победители этапа представят регион в гранд-финале конкурс-премии во Владивостоке. Отметим, что конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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