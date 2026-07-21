В Новосибирске нашли тело 24-летней треш-блогерши Лапы Хапы

В Новосибирске обнаружили мертвой 24-летнюю блогершу Домну Белявскую, известную в интернете как Лапа Хапа, пишет The Voice. Причиной смерти стала передозировка запрещенными веществами. Информацию о случившемся подтвердили в телеграм-канале самой девушки, а позже близкие опубликовали прощальный пост.

Блогеры помогли семье Домны перевезти ее тело из Новосибирска в Санкт-Петербург, где 20 июля состоялись похороны. В аккаунте девушки появилось фото могилы и слова прощания.

Домна Белявская родилась 9 января 2002 года. Она начинала карьеру как бьюти-блогер, но со временем переключилась на создание провокационных видео. Именно эпатажные выходки принесли ей популярность: ролики Лапы Хапы быстро набирали миллионы просмотров и становились объектом обсуждения блогеров-миллионников.

Ранее стало известно о смерти известного бодибилдера Вадима Do4a Иванова.