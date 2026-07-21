В Красногорске возведут две новостройки в ЖК «Левел Лесной»

В жилом комплексе «Левел Лесной» в Красногорске продолжаются фасадные, инженерные и отделочные работы в домах 24 и 26, проект реализует девелопер Level Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 24 строители выполняют облицовку, монтаж внутренних инженерных систем, работы в местах общего пользования на типовых этажах. На прилегающей территории выполняют устройство дорог и засыпку стилобата.

В доме 26 продолжаются кровельные работы в первом корпусе и на стилобате, монтируются внутренние инженерные системы и прокладываются сети наружного освещения. В корпусах 2, 3 и 4 приступили к устройству стяжки пола.

В составе комплекса предусмотрены школа, два детских сада и благоустроенный двор без машин. На первых этажах разместятся магазины, кафе и предприятия сферы услуг.

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