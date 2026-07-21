Дар персидского шаха и чудо исцеления: невероятная история святыни, которую чествуют 23 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
23 июля православная церковь вспоминает историческое событие — перенесение и положение части Ризы Господней в Москве. О духовном смысле праздника, истории обретения святыни и сильных молитвах на этот день рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов, пишет REGIONS.
История святыни: от Грузии до дара персидского шаха
История честной ризы восходит к евангельским временам: при распятии Спасителя воины разделили Его одежды, и одна из частей попала в Грузию, где столетиями хранилась в соборе Светицховели.
Путь святыни в Россию складывался следующим образом:
- Захват Персией: В XVII веке после завоевания Грузии персидский шах Аббас I вывез ризу вместе с другими ценностями;
- Дар русскому царю: В 1625 году шах, желая укрепить отношения с Российским государством, передал святыню в дар Патриарху Филарету и царю Михаилу Феодоровичу;
- Подтверждение подлинности: Подлинность Ризы Господней была официально подтверждена иерусалимскими и греческими архиереями, а также многочисленными чудесами и исцелениями, происходившими по молитвам верующих. В честь этого события и было установлено церковное празднование.
О чем молятся и как провести этот день
Перед Ризой Господней традиционно просят о духовном и телесном исцелении, защите Отечества, даровании мира и прекращении любых разногласий:
- Молитвенные прошения: В текстах праздничных тропаря и молитвы верующие обращаются к Богу с просьбами о защите городов и архиереев, искоренении страстей, а также укреплении любви и согласия между людьми;
- Советы для верующих: В этот день рекомендуется посетить церковную службу, поставить свечу перед иконой, прочитать тропарь и кондак праздника, испрашивая защиты и заступничества от всякого зла.