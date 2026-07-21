В Подмосковье нашествие испанских слизней — эксперты рассказали, почему их нельзя давить ногами

Нашествие гигантских оранжево-коричневых моллюсков стало настоящим кошмаром для владельцев загородных участков в Подмосковье. Прожорливые существа буквально сметают все на своем пути, уничтожая сочную зелень и спеющие плоды. Кто такие испанские слизни, откуда они взялись в регионе и можно ли их давить, разбирается REGIONS.

Почему нельзя давить слизней ногами

В дачных сообществах региона ходит миф, что давить слизней ни в коем случае нельзя, потому что так они быстрее размножаются. На самом деле это просто заблуждение — никакого мистически ускоренного размножения не происходит. Однако уничтожать их обувью или подручными предметами на дорожках и грядках действительно запрещено, и на то есть вполне реальные причины.

Феноменальная регенерация. Если вы наступили на слизня, но не раздавили его полностью, это живучее существо способно со временем восстановить поврежденное тело и продолжить уничтожать посадки.

Скрытые кладки. Внутри взрослой особи могут находиться созревшие яйца с очень прочной оболочкой. Раздавив родителя, вы просто втопчете их в землю, откуда через некоторое время появится новое поколение вредителей.

Размазывание инфекции. Испанский слизень работает на грядке как грязная кисточка. В его слизи могут содержаться вредные микроорганизмы. Наступая на него, вы способствуете тому, что опасные патогены, бактерии, споры серой гнили или фитофторы прилипнут к подошве, и вы сами разнесете их по всему участку.

Откуда слизни появились в Московской области

Крупный моллюск вида Arion vulgaris, которого в народе прозвали «испанским», на самом деле родом из Португалии, откуда затем распространился в Испанию и другие европейские страны. В Подмосковье этот инвазивный вид проник из Центральной Европы вместе с импортным посадочным материалом и рулонными газонами.

Нынешний демографический взрыв объясняется капризами погоды: мягкая зима позволила перезимовать огромному количеству яиц, а влажное и теплое лето создало идеальные условия для развития молодняка. Поскольку вид для региона новый, к тому же местные лягушки, птицы и ежи еще не приспособлены к его поеданию из-за токсичной слизи пришельца, регулировать численность вредителей приходится человеку.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Опасность для людей и домашних животных

Сам по себе этот моллюск не ядовит и не кусается, но из-за своей всеядности он собирает на себя всю грязь. Для человека слизень является механическим переносчиком яиц гельминтов, вирусов и опасных микробов. Если случайно потрогать его руками, паниковать не стоит — достаточно тщательно вымыть ладони с мылом. Гораздо опаснее плохо помыть овощ или ягоду, по которой до этого прополз вредитель.

Для питомцев тоже есть риск. Если собака или кошка из любопытства съест несколько слизней, ей может стать плохо. Дело в особом химическом составе их защитного секрета. Входящие в него вещества при контакте с водой и слюной сильно разбухают, и в желудке животного образуется плотный комок, способный вызвать дискомфорт, рвоту или даже непроходимость кишечника.

Эффективные и безопасные способы борьбы

Поскольку давить вредителей на земле нельзя, специалисты рекомендуют использовать более хитрые методы. Самый надежный нехимический способ — собирать слизней вручную в вечернее время, но скидывать их нужно в ведро с крепким соленым раствором, где они гарантированно погибают. Можно также плотно накрыть емкость с собранными слизнями пленкой и оставить на солнце — без влаги и под палящими лучами они не выживут.

Для защиты ценных культур используют барьерные методы: по периметру грядок насыпают сухую золу или толченую яичную скорлупу — они мешают моллюскам ползать. Отлично работают вкопанные вровень с землей пластиковые бутылки, на треть заполненные пивом или дрожжевым раствором: аромат солода притягивает вредителей, они заползают внутрь, а выбраться не могут. Жесткие химикаты на основе метальдегида стоит применять только в крайних случаях, так как эта отрава токсична для почвы, дождевых червей и домашних собак.

Полезный совет: постарайтесь убрать с огорода все старые доски, кучи скошенной травы и обрывки пленки — именно в таких сырых местах прожорливые вредители прячутся от дневного солнца. Наведя порядок на участке, вы лишите слизней убежища, и им придется покинуть вашу территорию.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья напечатал на 3D-принтере ловушку для слизней.