Звезда «Каникул строгого режима» Плетнев попросил фанатов помочь его больному сыну

Российский актер Кирилл Плетнев, известный зрителям по фильмам «Каникулы строгого режима» и «Адмиралъ», обратился к подписчикам в социальных сетях с необычной просьбой, пишет Super. Артист попросил помочь найти хорошего ЛОР-врача для своего старшего сына.

По словам Плетнева, мальчик уже около 40 дней не может справиться с болезнью, а точную причину недомогания специалисты пока не установили.

В своем обращении актер рассказал, что у сына долгое время держатся температура, насморк, боль в горле и конъюнктивит. Мальчик уже сдал необходимые анализы, в том числе общий анализ крови, и сейчас принимает антибиотики, но лечение не помогло окончательно справиться с симптомами.

Плетнев предположил, что причиной затяжной болезни может быть вирусная инфекция, которую пока не удается выявить.

Кирилл не скрывает тревоги за здоровье ребенка и надеется, что его публичное обращение поможет найти грамотного специалиста, который сможет поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. Поклонники уже откликнулись на просьбу артиста и начали оставлять в комментариях рекомендации врачей и клиник.

Ранее сообщалось, что актер Кирилл Сафонов сбежал от семьи в Нью-Йорк.